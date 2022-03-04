İttifakı “Siyasi Komisyon” şekillendirecek

6 muhalefet partisinin ortak metinde uzlaşmasının ardından gözler Millet İttifakı’na çevrildi. 6 parti, bu doğrultuda ittifakın ilke ve esaslarının belirlenmesi için Siyasî Komisyon kurma hazırlığına başladı.

İttifakın ilke ve esaslarını belirleyecek Siyasî Komisyon’un çalışma alanı, genişlemesi hedeflenen ittifakın ilke ve esaslarının belirlenmesi üzerine olacak. Siyasi Komisyon’da partilerin siyasi işlerle ilgili genel başkan yardımcılarının görev alması bekleniyor. Bu arada komisyon, ittifakın ilke ve esasları üzerinde çalışırken ittifak kararı için bir yandan da AKP’nin TBMM’ye getirmeyi hedeflediği Seçim Yasası beklenecek.

DW Türkçe’nin haberine göre, 6 partinin ortak çalışma kararı aldığı komisyonlardan birisi de Ekonomi Komisyonu olacak. Partilerin ekonomi kurmaylarının görevlendirileceği komisyon, ittifakın ekonomiye ilişkin yol haritasını şekillendirecek olan ilkeler üzerinde çalışacak.

Haber Merkezi

**

Okumak için tıklayınız: