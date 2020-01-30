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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

İttihad-ı İslâm meşveretle mümkün

30 Ocak 2020, Perşembe
Yeni Asya Vakfı’nda düzenlenen seminer kapsamında ele alınan “İttihâd-ı İslam” fikri, Müslümanların tahkiki imana sahip olmaları, hürriyet ve meşveret fikrini canlı tutmaları ve bu noktadaki faaliyetlerini halisane sürdürmeleri ile mümkün olacağı söylendi.

Geçtiğimiz hafta sonu, İstanbul’da, Yeni Asya Vakfı’nda, iki haftada bir gerçekleştirilen “Mesleğimiz-Meşrebimiz” ana teması altında, “İttihâd-ı İslâm” konusu ele alındı. Toplantıda, konuyla ilgili Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde geçen pasajlar okundu. 

Ortak bir şuura ihtiyacımız var

Ardından Bediüzzaman’ın yaşadığı dönem, Risale-i Nur’un bütünlüğü ve günümüz İslâm dünyasının durumu dikkate alınarak müzakereler paylaşıldı. Sözlük anlamı bakımından “İslâm birliği” demek olan “ittihâd-ı İslâm”ın, tarihi bağlamı itibariyle XIX. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başlandığı hatırlatılarak Müslüman toplulukların “ortak birlik şuuruna” sahip olmalarını ifade ettiğine dikkat çekildi. Programda şu noktalara dikkat çekildi: Said Nursî Hazretleri Risale-i Nur Külliyatı’nın muhtelif yerlerinde tefrika ve ihtilâfın zararları, ittifak ve vifakın önemi ve zaruriliği, ittihâdın tarif ve mahiyeti, ittihâdın gerçekleşmesi için göz önünde bulundurulması gereken ölçü ve prensiplere dair çok kıymetli mesajlar veriyor.

Niçin ittifak içinde olmalıyız?

Yirminci Lem’ada, ehl-i dünyanın ittifak etmesine karşı, ehl-i diyanetin ihtilâf içinde olmasını “elim, fecî ve ehl-i hamiyeti ağlatacak hadise-i müdhişe” olarak nitelendiriliyor. Bediüzzaman Hazretleri, “niçin ittifak içinde olmak gerektiğini” şöyle ifade etmiş: “Ehl-i hak ile ittifak tevfik-i İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin medarıdır”. Programda yapılan tesbitlerde Bediüzzaman Hazretleri’nin “İttihad-ı İslâm”ı muayyen bir grup, bir cemaat, bir mezhep olarak değil; İslâm’ın kendisi ve İslam’ı benimseyen bütün Müslümanlar olarak tanımladığına da dikkat çekildi.

İstanbul - Yeni Asya

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