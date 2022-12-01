İyi anlatılırsa karşılık bulur

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı’nı 28 Şubat 2022’de imzalayan 6 muhalefet partisi, sisteme geçiş için gerekli gördüğü anayasa değişikliği paketini, “demokrasi zamanı” vurgusuyla, Pazartesi günü genel başkanların da katıldığı programla kamuoyuna açıkladı.
Demokratik Türkiye'yi istişare ile inşa edeceğiz
BBC Türkçe’nin haberine göre, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Sönmez Küçük parlamenter sisteme ilişkin anayasa değişikliği önerisini olumlu buluyor, ancak bazı yasa değişiklikleriyle desteklenmesi gerektiğini savunuyor.
Küçük’e göre, anayasa değişikliği önerisi halka anlayacağı dilden anlatılırsa karşılık da bulabilir: “Bu önerilerin iyi anlatılması lazım halka ve iyi örneklerle anlatılmalı. Sizin ülkenizde demokrasi, hukukun üstünlüğü olmadığı sürece enflasyon artar. Neden? Merkez Bankası bağımsız olmayınca para politikası, fiyat istikrarı sağlamaz. O nedenle bu anayasa değişikliği önerileri, karşılık bulur, ama halkın anlayacağı dilde anlatılmalı. Ama şunu bilmesi lazım halkın: Bu anayasa değişikliği adalete, hakka, hukuka uygun bir düzenin inşasında rol oynayacak.”
Haber Merkezi