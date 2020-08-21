"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İYİ Parti'den doğal gaz keşfine ilişkin açıklama

21 Ağustos 2020, Cuma 19:00
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Açıklanan rezervin tahminlerin altında olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Şunu baştan peşinen söyleyelim, bir metreküp bile bulunsa memleketimiz için bulunmuş emek edilmiş, ter dökülmüş her şey kıymetlidir." diye konuştu.

"Teşekkür etmek bizim milletimiz, partimiz, devletimiz adına da borcumuzdur"

Ağıralioğlu, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin önemine değinerek, "Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, üretimimizde rekabet imkanlarımızı kuvvetlendirecek, cari açığımızın kapanmasına katkı sağlayacak bu teşebbüs içinde emek edilmiş her şeye teşekkür etmek bizim milletimiz, partimiz, devletimiz adına da borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmede emeği geçen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı çalışanlarına ve teknik ekibe teşekkürlerini ileten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Oluşturulan zenginliği tabii ki siyaset kendi başarısı, gayreti, alın teri olarak millete sunar, millet de buna teşekkür eder. Siyasetçilerin devlet idarecilerinin zenginlik oluşturmak görevleridir. Siyasetçilerin itibarı oluşturdukları bu zenginliği, kazandıkları bu zenginliği adil dağıtabilmeyi başarmalarında yatar. Bugün bu sevinçli haberin üzerinde gölge yapmak istemeyiz. Ama biz muhalefet partisiyiz. Bu mevzuda daha önce kulaklarımıza çalınmış nice müjdeli haberlerin arkasından hesapsızlığın hicranı düştü hissemize."

Bulunan rezervle ilgili kazançların adaletli dağıtılması gerektiğini belirten Ağıralioğlu, "Bir devlet, bir devlet yönetimi toplarken, bulurken, gayret ederken zenginliği dağıtırken de muhafaza etmek zorundadır. Bu mevzuda değil bütün mevzularda devletin yönetim merkezinde liyakatin olması ile alakalıdır." diye konuştu.

"İYİ Parti olarak bu süreci hassasiyetle dikkatle takip edeceğiz"

Devlet yönetiminde ciddiyet, bulunan zenginliklerin paylaştırılmasında adalet, bütün bu süreçleri organize ederken de devlet terbiyesinin gerekli olduğunu dile getiren Ağıralioğlu şöyle devam etti:

"Enerji Bakanlığımız başta bu mevzuda üzerine düşen her şeyi layıkıyla yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınları adına milletin bu kadar zor günlerinde bir nebze olsun rahatlığına sebep olacak böyle güzel bir habere katkısı olan herkese bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz."

Süreçle ilgili teknik değerlendirmelerin ilerleyen günlerde yapılacağına dikkati çeken Ağıralioğlu, "Biz İYİ Parti olarak bu süreci hassasiyetle dikkatle takip edeceğiz. Bütün bu süreç içerisinde emeği geçenlere teşekkürleri arz ediyoruz." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her 100 emekliden 28’i işinden oldu

    Eğitimde kayıp büyük

    Sevilla 6. kez UEFA Kupası'nın sahibi oldu

    Maskeyi nereye takıyoruz?

    Akif Beki: AKP zıddına dönüştü

    Baraj demokrasinin önünde bir engel

    Küresel salgın ne zaman bitebilir?

    Koca: Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor

    Grönland'da 'rekor erime' gözlemlendi

    Türkiye'nin doğal gaz keşfini Rusya ve Avrasya böyle gördü

    İngiltere ve AB '7 Eylül'e odaklandı

    Basın toplantısında ‘Türkiye düellosu’

    'Kurallara uyulmazsa tüm çalışmalar havaya uçacak'

    En büyük 3. cami Cezayir’de

    Testi pozitif çıktı, düğünde bulundu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi

    "Müzakerelerde ileriye değil geriye gidiyoruz''

    Kazımi: ABD askerlerinin Irak dışına çıkarılması için anlaştık

    Gökkuşağı mest etti

    Lübnan'a 42 ülkeden yardım ulaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dehşetli fitneyi söndürmek için
    Ali FERŞADOĞLU

    Sıkıntısız hicret de, hizmet de yok
    Risale-i Nur'dan

    Zemin yüzünde umûmî bir rahmet ve kerem var
    Faruk ÇAKIR

    Çocuklar geleceğimiz değil miydi?
    M. Fahri UTKAN

    İhlâs ve tesanüd ilişkisi
    H. Muharrem OKUR

    Hizmet sahamız genişliyor
    Sebahattin YAŞAR

    Gerçek başarı nedir?
    Genel

    Eğitimde kayıp büyük
    Genel

    Nurdan Katreler
    Osman ZENGİN

    Yeni Hicrî senemiz hayırlı olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.