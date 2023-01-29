İYİ Parti’den provokatöre suç duyurusu

İYİ Parti İsveç Temsilciliği, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında 21 Ocak’ta Kur’an-ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Paludan’ın nefret suçu işlediği gerekçesiyle polise suç duyurusunda bulunan İYİ Parti İsveç Temsilciliği, dilekçenin bir nüshasını da İsveç Meclis Başkanlığına bıraktı. Buradaki açıklamada, İsveç Anayasası’nın 16. maddesinde, etnik gruplara karşı kışkırtmaların nefret suçu sayıldığı ve buna göre işlem yapılmasının istendiği belirtildi. Haber Merkezi

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