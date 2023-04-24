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25 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

İyi parti lideri Akşener: Yatacak yeriniz yok

24 Nisan 2023, Pazartesi 17:55
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Konya’da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

Akşener, “Konya’ya baktık. Konya, Suriyeli sığınmacılarda 12’nci şehir. İki sene içinde kesinlikle götüreceğiz, göndereceğiz. Beş ilçeniz çölleşmek üzere. Ayrıca ‘meşhur’ AHİ Kanalı yapıldı. 74 kilometresi çöktü, oradan su gelmiyor, sulama yapılmıyor. Besi hayvancılığı bitmiş durumda. Tarım attaya gidiyor, can çekişiyor. Çocukların yüzde 18’inin suça itildiği bir şehir. Günahtır. Devamlı bize din satıyorsunuz, dindarlık üzerinden ahkam kesiyorsunuz, harama el uzatıyorsunuz. Konya gibi bir şehirde uyuşturucu kaçakçılığı olabilir mi, çocuklar uyuşturucuya alıştırılabilir mi. Sizin yatacak yeriniz yok” dedi.

Konya - Anka

 

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