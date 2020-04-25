'İyileşenlerin koronavirüse yeniden yakalanmayacağına dair delil yok'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 hastalığından iyileşen kişilerin bu hastalığa tekrar yakalanmayacağına dair delilin bulunmadığını açıkladı.

Örgütün cuma günü yayımladığı bilimsel duyuruda, "Bazı hükümetler, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı vücudunda antikor tespit edilen kişilere 'bağışıklık pasaportu' veya 'risksizlik sertifikası' vermeyi değerlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

Bu kişilerin bağışıklık kazandığına dair bir garanti olmadığına dikkat çeken DSÖ, söz konusu uygulamalar nedeniyle salgının daha hızlı yayılabileceği uyarısında bulundu. Yazıda, "Covid-19 hastalığından iyileşen ve antikora sahip olan kişilerin ikinci bir enfeksiyondan korunacağına dair bir delil bulunmuyor" denildi.

Bu konudaki çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen DSÖ, Covid-19'dan kurtulanların bazılarındaki antikor oranlarının bağışıklık sağlamak için yeterli olmadığına değindi.

Dünya genelinde 2,8 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs salgınında resmi verilere göre en az 810 bin iyileşmiş hasta bulunuyor.