İyilik ve adaletle başarabiliriz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya’nın Floransa şehrinde düzenlenen, “Akdeniz Şehirleri Belediye Başkanları Konferansı”nda konuştu.

Konuşmasında, Kur’ân-ı Kerîm’in Fussilet Sûresi’nin “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel davranışla sav; o zaman göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse sıcak bir dost oluvermiş” şeklindeki 34. âyetinden alıntı yapan İmamoğlu, “Yerel yöneticiler olarak hepimiz (...) aynı şeyin özlemi içindeyiz: Daha iyi bir dünya yaratmak; daha özgür ve mutlu şehirler yaratmak; şehirlerimizde yaşayan insanların hayat kalitesini yükseltmek (…) Yerel liderler olarak, hepimizin önemli birer misyonu var. Evet, bizden istenen şehirlerimize hayatı kolaylaştıracak hizmetler götürmek, ulaşım ve dijital dönüşüm gibi konulara eğilmektir. Ama aynı zamanda bizden istenen; nefretin, ayrımcılığın, şiddetin karşısında olmak; daha yeşil, daha adil, daha vicdanlı bir dünya için çabalamak. Bunu da ancak adaletle başarabiliriz” dedi.

Haber Merkezi