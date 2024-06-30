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İzmir'de bir restoranda patlama oldu: 5 kişi öldü, 57 yaralı var!

30 Haziran 2024, Pazar 17:30
İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamada ölü sayısının 5'e çıktığını, 4 ayrı hastanede 57 yaralının olduğunu söyledi.

Elban, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanedeki yaralılardan birinin öldüğünü belirtti.

Ölü sayısının 5'e çıktığını kaydeden Elban, 4 ayrı hastanede 57 yaralının olduğunu ifade etti.

"Yaralıların içinde durumu ağır olan bir arkadaşımız var ama hayati tehlikesi olmadığını değerlendiriyoruz" diyen Elban, "Hasar alan binalarda yaşayan vatandaşlarımızın geçici konaklamalarıyla ilgili tedbirlerimizi aldık. Arzu edenleri ilçemizdeki değişik otellerimizde konaklatacağız. Bunun dışında iaşeyle ibateyle ilgili çalışmaları başlattık. Öbür tarafta 2 tane savcımız hem sahada, alanda hem de hastanelerde çalışmalarını yürütüyorlar." diye konuştu.

Vali Elban, AFAD, sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye gibi çeşitli kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Çevre Şehircilik'teki arkadaşlarımız binaların sağlığıyla, hasar durumuyla ilgili çalışmalarını yürütüyorlar. Çalışmalar tamamlandığında hangi binalarda sıkıntı var hangilerinde teknik olarak yok onu da açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

İhmal olup olmadığına yönelik soru üzerine Elban, "Şu an için çok yönlü araştırma devam ediyor. İhmal, sorun var mı çok yönlü araştırmadan sonra ortaya çıkacak." dedi.

Elban olayda hem lokantada bulunan hem de çevrede bulunanların etkilendiğini sözlerin ekledi.

Vali Elban'a AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da eşlik etti.

"Patlama şiddetliydi"

Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Hasan Macit, gazetecilere patlama sesini duyunca olay yerine geldiğini, yaralılara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Macit patlamanın şiddetli olduğunu aktararak, "Demirciköy muhtarı beni aradı, patlama olduğunu söyledi. Orası bize 5-6 kilometre uzaklıkta. Oradan duymuşlar buraya geldiler. Patlamanın olduğu yerde şırdan ve yemek yapıyorlardı." dedi.

Bir kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, patlamanın olduğu iş yerinin biten tüpünü dün değiştiren H.C. hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri H.C'yi Ayrancılar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İzmir'de bir lokantadaki patlamaya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir lokantada, ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana geldiğini kaydetti.

Olay yerine, İzmir İl AFAD'dan 2 araç, 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 36 personelin sevk edildiğini belirten Yerlikaya, patlamada 4 kişinin öldüğünü, 35 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin tahkikatın devam ettiğini, gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini aktardı.

Yerlikaya'nın paylaşımında, patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de yer aldı.

Adalet Bakanı Tunç, İzmir'deki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Tunç, patlamada ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İzmir'deki patlamaya ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantadaki patlamayı araştırmak üzere Bakanlık müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamayla ilgili derin üzüntü duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan İzmir'deki patlamaya ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'in Torbalı ilçesindeki patlamadan etkilenenler ile yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz olay yerine intikal ederek, patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ile yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar versin."

Bakan Tekin'den İzmir'deki patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerindeki elim patlama sonucu yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Allah milletimizi her türlü kazadan ve afetten korusun inşallah."

AA

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