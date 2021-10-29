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30 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İzmir’de depremzedelerin çilesi bitmedi

29 Ekim 2021, Cuma 17:00
İzmir’de 117 kişinin can verdiği depremin yıl dönümünde Yücel Yılmaz Apartmanı’nda oturan depremzede vatandaşların çilesi bitmedi.

Depremin hemen ardından bakanlığın ağır hasarlı deyip yıktığı binaya DASK, yaklaşık iki hafta sonra az hasarlı raporu çıkarıp 6 bin ile 13 bin 580 TL arasında değişen tadilat ödemesi yaptı. Depremin travmasını halen üzerinden atamayan kat malikleri ise kendilerine yeni bir mağduriyet oluşturulduğunu söyledi.

Bir vatandaş,”DASK’ın verdiği düşük miktardaki para ile olmayan binanın neresini tamir ettirebilirim” dedi. 20 yıldır oturduğu Yücel Yılmaz Apartmanı’nın bakanlık tarafından yıkıldığını anımsatan Muhammet Kurşun, “DASK bana 6 bin 438 TL ödeme yaptı. DASK’taki arkadaşlarla iletişime geçtik. ‘Muhatabınız bakanlık’ dediler. Yazışmalarda bize depremin binamızda hasar yaratmadığı ve hafif hasarlı bina için ödeme yapamayacaklarını söylediler. Aylar geçtikten sonra Çevre Şehircilik İlçe Müdürlüğü’nde yetkili müdür arkadaşımız ‘DASK’ı mahkemeye verin’ dedi. Şu an mahkeme sürecini başlattık” dedi.

İzmir - Anka

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