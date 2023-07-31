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31 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

31 Temmuz 2023, Pazartesi 09:00
İzmir'in Urla ilçesinde, otoyolda seyreden bir otomobildeki yangının sıçraması sonucu meydana gelen orman yangını, kontrol altına alındı.

İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı mevkisinde, seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi, Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka mahallesinde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.

Yangının, rüzgarın etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçraması üzerine, İzmir-Çeşme Otoyolu, güvenlik amaçlı çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

Otoyol üzerinden İzmir'den Çeşme istikametine giden araçlar, Mordoğan yol ayrımında, Çeşme'den İzmir istikametine seyreden araçlar da Zeytinler kavşağından İzmir-Çeşme kara yoluna yönlendirildi. Kara yolunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi.

Yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, yoğun duman nedeniyle çift taraflı kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu da yeniden trafiğe açıldı.

AA

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