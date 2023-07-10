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11 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin son durum?

10 Temmuz 2023, Pazartesi 20:00
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Menderes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları ise havadan ve karadan devam ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çaltıdere Mahallesi'nde saat 13.45'te çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter 21 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Aliağa'daki orman yangınında 15 kadar kişinin dumandan etkilendiğini ve durumlarının iyi olduğunu" bildirmişti.

Vali Köşger'den açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, ekiplerin kısa sürede yangına müdahaleye başladığını belirtti.

Müdahalenin sürdüğünü bildiren Köşger, şunları kaydetti:

"İki ayrı bölgede çıkan orman yangını devam ediyor. Aliağa’da yerleşim birimini tehdit ediyordu, oradaki tahliyeyi tamamladık. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tüm olanaklarıyla havadan ve karadan müdahale ediyor. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi, polis ve jandarma TOMA'larla, DSİ, Karayolları ve de diğer bölge müdürlükleri elindeki iş makinalarıyla da yangına müdahale ediliyor. Menderes'teki yangın şu an için yerleşim birimini tehdit etmiyor. Sanayi bölgesine yakın, oraya gelmesini engellemeye çalışıyoruz."

Vali Köşger, Aliağa'ya bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.

Gazetecilere burada açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Köşger, İzmir'de, yaklaşık 15 dakika arayla biri Aliağa diğeri Menderes ilçesinde olmak üzere iki ayrı orman yangını çıktığını, ekiplerin kısa sürede iki yangına müdahale ettiğini belirtti.

Şu ana kadar her iki yangının da tam olarak kontrol altına alınamadığını aktaran Köşger, şunları kaydetti:

"Sevindirici olan can kaybı olmasını gerektirecek bir durum yok. Buradaki yerleşim alanındaki konutlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 15 civarında vatandaşımız var Aliağa'da. Durumları iyi. Hastanemizde yaklaşık bir saat civarında gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilecekler. Bir konut Aliağa'da yandı, iki konutun müştemilatında yangından dolayı hasar oluştu. Söndürme çalışmaları şu anda 3 amfibi uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği itfaiye araçları, Aliağa Belediyemizin gönderdiği itfaiye araçları, Karayolları'mızın, DSİ Bölge Müdürlüğümüzün ve tüm ilgili kurumların araç parkında bulunan bütün iş makineleriyle her iki yangına da müdahale ediyoruz."

"Umuyoruz, çok kısa sürede söndüreceğiz"

Yangınları kontrol altına alma çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü dile getiren Köşger, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umuyoruz çok kısa zamanda söndüreceğiz her iki yangını da. Tehlikeli riskli olan kısmı, kısmen atlatılmış durumda. Rüzgar var, kuvvetli her iki tarafta da. Bütün gücümüzle söndürmeye çalışıyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir sürede söndüreceğimizi tahmin ediyorum."

İzmir'deki orman yangını nedeniyle uçak seferleri aksıyor

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını sonucu oluşan yoğun duman sebebiyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamıyor.

Oğlananası Mahallesi'nde saat 14.00'te başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına fabrika işçileri de destek veriyor.

Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamıyor.

Çeşitli illerden gelen uçakların Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

AA

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