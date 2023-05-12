"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İzmir'deki site yangınına 'elektrik kontağı' sebep olmuş

12 Mayıs 2023, Cuma 19:00
İzmir'de bir sitede çıkan yangının, önce kablo izolasyonunu sonra da yalıtım malzemesini tutuşturan "elektrik kontağı"ndan kaynaklandığı saptandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı raporuna göre, yangın öncesinde 1. ile 2. kat arasında, aydınlatma amacıyla tesis edilen armatür veya kablo şaftı içindeki enerji besleme hattında bir kısa devre meydana geldi.

Bu kısa devrenin önce kablo izolasyonunu buradan da yanıcı tozları, duvar üzerine harç kullanılarak monte edilen yalıtım malzemesini, sentetik elyafı ve dekoratif ahşap yüzey kaplamasını tutuşturduğu ve yangının bu şekilde başladığının tahmin edildiği belirtildi.

Binanın betonarme ve tuğla donatısının dış kısmında kaplı bulunan belirli yıllarda verniklenen dekoratif ahşap kaplama olmasının, yanma neticesinde yanıcı maddelerden çıkan gazların, ısının ve dumanın yanıcı ahşap duvar kaplaması arkasında birikerek yanmanın hızını ve şiddetini arttırdığı bildirildi.

Oluşan hava akımının ahşapta yüksek ısıda açığa çıkan yanıcı parlayıcı bileşiklerin yangının yayılım hızına etki ettiği ve başlangıç noktasından binanın diğer kısımlarına hızlı yayılmasında etkili olduğu kaydedildi.

Yangında 3 köpek ve 2 kedinin de öldüğü belirtildi.

Yangın

Narlıdere'ye bağlı Yenikale Mahallesi'nde 27 Nisan'da 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada yangın çıkmıştı. Adrese çok sayıda itfaiyenin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirilmişti.

Zaman zaman patlama seslerinin geldiği binada bulunanlar ekiplerce tahliye edilmiş, yangın 8 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınmıştı. Dumandan etkilenen 7 kişiden biri hastaneye kaldırılmış, diğerlerine ambulansta müdahale edilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki 'tek' elektrik santrali de durabilir!

    Millet İttifakı liderleri söz verdi: Demokrasiyi inşa edeceğiz

    İmran Han hakkında 2 hafta süreyle "geçici kefalet" kararı

    Risale basımı ve Ayasofya için destek verenlere...

    Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

    Rusya’ya ait askeri helikopter Kırım'da düştü: 2 asker öldü

    BM: Cidde Bildirgesi'ni memnuniyetle karşılıyoruz

    İzmir'deki site yangınına 'elektrik kontağı' sebep olmuş

    Dünya Filistinlileri korumalı

    Uçak kazasını daha fazla "görüntülenme sayısı" için kasıtlı yapmış!

    Sandık gönüllüleri göreve hazır

    Dünya genelinde 61 milyon kişi ülke içinde yerinden oldu

    Hollandalı Diana Petronella Müslüman olarak “Dilek” ismini aldı

    Kerem Kınık istifa etti

    Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde hangi değişiklikler yapıldı?

    İlk yapacağımız iş bu sistemi değiştirmek

    HDP’ye oy verenlerin hepsi PKK’lı değil

    İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edecek

    Belçika'da "rekor sayıda'' refakatsiz sığınmacı çocuk kayıt altına alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi için tam teyakkuz zamanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nur SÖZEN

    Risale basımı ve Ayasofya için destek verenlere...
    Yasemin YAŞAR

    Son viraj
    Cevher İLHAN

    “Niye vermedin?!” çarpıklığı
    Ali FERŞADOĞLU

    Sandık başında vicdanımızla baş başa!
    Ahmet BATTAL

    Demokrasi bayramında sandığa sahip çıkmak
    Hüseyin Kıymık

    Hafız Ali’nin duası
    H. Muharrem OKUR

    Dört duvar arasındaki nefes
    Hasan KOÇ

    Demokrasi hükümete düştüğü vakit

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.