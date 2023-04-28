İzmir'deki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı - "Bir patlama ve parlamadan bahsediliyor"

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitedeki binada çıkan yangın kontrol altına alındı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada saat 22.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'ları yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

Yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, 112 Acil Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir kişiyi İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Dumandan etkilenen 5 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yaşadığı panik nedeniyle ayağı burkulan bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalan bir kedi ile köpeği de kurtardığı öğrenildi.

Evler kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin katlar arası ve dairelerin içine su sıkarak soğutma çalışmasını sürdürdüğü binada cumhuriyet savcısı ile Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de incelemelerde bulunuyor.

Ekiplerin yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik araştırma yaptığı belirtildi.

Yangının ardından 8 katlı blok büyük ölçüde hasar gördü, daireler kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, evlerinin durumunu merak eden site sakinleri çalışmaları takip ederken, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

İtfaiye ekipleri, evcil hayvanlarının durumuyla ilgili bilgi almaya çalışan bina sakinlerine de yardımcı olmaya çalışıyor.

Olay yerine gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, devam eden yangını İzmir İtfaiyesinin söndürmeye çalıştığını ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de sevk edildiğini söyledi.

Bir bloğun tamamen yanmak üzere olduğunu kaydeden Köşger, şöyle konuştu:

"Yangının diğer bloklara sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. İnşallah o diğer bloklara sirayet etmeden söndüreceğiz. Sevindirici olan şu, site yöneticisi yangın başladıktan sonra aşağı yukarı tüm sakinlerini tahliye etmiş. İçeride canlı olmadığına dair bir bilgi elimizde var şu anda. Dolayısıyla herhangi bir can kaybı olmadan yangını atlatacağımızı düşünüyoruz."

"Bir patlama ve parlamadan bahsediliyor"

Köşger, yangının neden çıktığına dair netleşen bir bilgi olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir patlama ve parlamadan bahsediliyor. İlerleyen zamanlarda yapılan tetkiklerle anlaşılacaktır. Ama bina çelik konstrüksiyon ve ahşap karma olduğu için çok seri şekilde yayılmış. Bir de sert bir rüzgar var, söndürmekte zorluk çekiliyor. İnşallah en kısa sürede söndürüp başka bir bloğa zarar vermeden sonlandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Hastanelerde herhangi bir yaralı da yok şu an itibarıyla çok şükür can kaybı olmadan atlatacağız umarım."

Bakan Kasapoğlu: Can kaybı yok an itibarıyla

Olay yerinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci katta başlayan yangının 40 dairelik blokta etkili olduğunu söyledi.

Yangının 3 saattir devam ettiğini kaydeden Kasapoğlu, şöyle dedi:

"Özellikle ahşap kaplamalar bu anlamda söndürme faaliyetlerini etkiliyor. Can kaybı yok an itibarıyla. O bizler için bir teselli vesilesi. Gördüğünüz gibi diğer ikinci ve üçüncü bloklara sıçramaması da önemli ve ilk andan itibaren binaların, dairelerin tahliye edilmesi, o da çok ama çok önemli bir faktör. Aksi çok daha üzücü olurdu. Geçmiş olsun diyorum, inşallah en kısa sürede söndürme çalışması tamamlanır. Herkes rahat bir nefes alır diyoruz."

Kasapoğlu, soru üzerine yangının henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, "Şu an devam ediyor. İnşallah çok yakın bir sürede kontrol altına alacağız." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca: 6 kişi dumana maruz kalmış, 1 kişinin ayağında burkulma olmuştur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangında 6 kişinin dumana maruz kaldığını, 1 kişinin de ayağında burkulma olduğunu belirterek, gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Narlıdere'de bir sitede çıkan ve söndürme çalışmaları devam eden yangından 7 kişinin etkilendiğini kaydetti.

Bakan Koca, "6 kişi dumana maruz kalmış, 1 kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir." bilgisini paylaştı.

Olay yerinde 70 sağlık görevlisi ile 20 ambulans ve 2 UMKE timinin bulunduğunu belirten Koca, "İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah benzer tüm olaylardan korusun." ifadesini kullandı.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangında şu ana kadar herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisinin bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Narlıdere'deki bir sitede devam eden yangının itfaiye, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve polis ekiplerince toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) söndürülmeye çalışıldığı belirtildi.

An itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisinin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yangınla ilgili adli soruşturma başlattığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, site yangınına itfaiye ekiplerinin tüm gücüyle müdahale ettiğini bildirerek, "Binanın dış cephesinin ahşap kaplama olması çalışmaları güçleştirirken ekiplerimiz alevlerin diğer bloklara yayılmasını engellemek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sitede ikamet ettiği bilinen sanatçı İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından, "Bütün komşularıma geçmiş olsun, iki gün önce geliyordum İzmir'e, uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin." paylaşımını yaptı.