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29 MART 2022 SALI - YIL: 53

İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasında son durum?

28 Mart 2022, Pazartesi 19:00
İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasında, yapı müteahhidi ve yapı fenni mesulünün, "olası kastla adam öldürme" suçundan ayrı ayrı 15 kez cezalandırılmaları istendi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 15 kişinin vefat ettiği Doğanlar Apartmanı'nın B Blokuna ilişkin açılan, ikisi tutuklu, biri firari 4 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar statik-betonarme proje müellifi M.S.B. ve yapı müteahhidi Ç.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık G.U. ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan ek bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Başkan raporda, yapı müteahhidi Ç.D. ve yapı fenni mesulü B.I'nın "asli kusurlu", proje müellifi M.S.B. ve sürveyan G.U'nun "tali kusurlu" olduğu yönünde kanaate varıldığını bildirdi.

Tutuklu sanık M.S.B, binanın yıkılma sebebinin ruhsatsız tadilat olduğunu iddia ederken, tutuklu sanık Ç.D. binada en kaliteli malzemeleri kullandığını ve suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.

Depremde oğlunu kaybeden, 3 kızı ile yaralı olarak enkazdan çıkarılan müşteki Seher Perinçek, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Perinçek, verilecek hiçbir cezanın oğlu Umut'u geri getirmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Verilecek ceza, acıma derman olmayacak, yüreğimdeki yangını söndürmeyecek. 4 çocuğumla o binanın kolonlarının nasıl patladığını, 1 saniye ile nasıl göçtüğünü yaşayarak gören 23 saat boyunca enkaz altında kalan ve oğlum Umut'un ellerimin arasından kayışına tanık olan bir anneyim. Başka annelerin yüreklerinin yanmasını istemiyorum. Vereceğiniz karar ile belki de torunlarınızın, yeğenlerinizin hayatını kurtarıyor olacaksınız. Oğlum Umut ile olan hayallerimi, yarınlarımı kaybettim. Lütfen başka yarınlar yok olmasın diye emsal bir karara imza atalım."

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, firari sanık B.I'nın dosyasının ayrılmasını, M.S.B. ve Ç.D'nin "olası kasıtla adam öldürme" suçundan ayrı ayrı 15 kez cezalandırılmasını, G.U'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık avukatları, savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'deki deprem sonrası Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nın B Blokunun tamamen yıkılması sonucu 15 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

AA

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