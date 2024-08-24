İzmir ve Aydın’daki 10 mahallede afet bölgesi ilanı

İzmir ve Aydın’ı etkileyen ve günler sonra kontrol altına alınabilen orman yangınları bölgesine ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) açıklama geldi.

Yazılı açıklamada İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Bolu, Uşak, Karabük ve Çankırı’da meydana gelen yangınlar nedeniyle yerleşim yerlerine yakın 5 bin 381 kişinin tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi. Yangın nedeniyle İzmir ve Aydın’daki 10 mahallede ‘afet bölgesi’ ilan edildiği belirtildi. O mahalleler şöyle: Bayındır ilçesindeki Yeşilova mahallesi, Bayraklı ilçesinde Doğançay, Körfez ve Onur mahalleleri, Karşıyaka ilçesinde Latife Hanım ve Sancaklı mahalleleri, Tire ilçesinde Çayırlı mahallesi. Bozdoğan ilçesinde Hışımlar ve Örmepınar mahalleleri, Didim ilçesinde Hisar mahallesi. Haber Merkezi AA

Okunma Sayısı: 201

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.