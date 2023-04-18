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18 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

İzmirli demokratlar iftarda buluştu

18 Nisan 2023, Salı
Demokrat Parti İzmir İl Başkanlığının düzenlediği iftar yemeği, Bayraklı Belediyesi Sosyal Tesislerine ait Havuz Cafede kalabalık bir davetli topluluğunun iştirakiyle gerçekleşti.

İl Başkanı Serdar FARALYALI davetlilerle bizzat ilgilendi. Samimi bir havada geçen yemeğe Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, İzmir Temsilcimiz Hasan ŞEN ve Tire temsilcimiz Celal KESELİ de katıldı. İftar saati gelince gazetemiz yazarı İlahiyatçı Süleyman KÖSMENE mikrofona gelerek Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından Risale-i Nur Külliyatında geçen yemek duasını yaptı.

İftarda DP adayları Salih Uzun ve Haydar Altıntaş da kısa birer konuşma yaptılar.

İzmir - Salih Sütçüoğlu

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