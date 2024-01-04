Japon deprem uzmanından kentsel dönüşüm uyarısı

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’deki yapıların yüzde 50’sinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Japon uzman, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen “Depremle yaşamak” konferansında, Türkiye’de son 3 yıldır depremlerin arttığını söyledi. Dünyanın birçok yerinde depremin olduğunu anımsatan Moriwaki, “Toprak biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor. Özellikle 3 sene önce Silivri’den başladı. Sonra Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay geldi. Arada Muğla, Manisa, İzmir’de depremler oldu ve Türkiye’de depremlerin devam edeceğini de söyleyebilirim.” dedi. Türkiye’deki birçok yapının kentsel dönüşüm çerçevesinde kısa sürede yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Moriwaki, şöyle konuştu: “Türkiye’deki yapıların yüzde 50’sinin düzeltilmesi lazım. Kentsel dönüşümü binalarda hemen yapmak lazım. Kentsel dönüşümü yaparken binada güçlendirme de yapılabilir. Bunun için Japonya’dan 2 şirketi Türkiye’ye getirttim.” Moriwaki, depremde alınacak önlemlerin yanı sıra insan eğitiminin uzun vadede çok önemli olduğunu kaydederek, eğitimin anaokulundan başlanması gerektiğini sözlerine ekledi. AA

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