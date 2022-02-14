Kabaş için tahliye talebi

Tutuklu gazeteci Sedef Kabaş hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme, iddianameyi kabul ettiği takdirde, Kabaş’ın yargılanmasına belirlenecek tarihte başlanacak. Avukat Uğur Poyraz, 36. Asliye Ceza Mahkemesi’ne Kabaş’ın tahliye edilmesi talebinde bulundu. Katıldığı televizyon programında kullandığı sözler sebebiyle 22 Ocak’ta tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame 11 Şubat’ta hazırlanmıştı. Avukat Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sedef Kabaş hakkında açılan dâvâ İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’ne düştü. Bu sabah tahliye talebinde bulundum. Bakalım mahkeme haksızlığa son verecek mi?” dedi.

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