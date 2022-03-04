Kabinede yedinci fire

24 Haziran 2018’de yapılan seçimi kazanan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan ilk cumhurbaşkanlığı kabinesinden son istifa eden isim, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu.

Pakdemirli’den önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevlerinden affını istemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakdemirli’nin yerine Tarım ve Orman Bakanı olarak Vahit Kirişçi’ye atadı. Yeni Bakan Kirişçi konuşma yaparken elektrikler kesildi Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden alınan Bekir Pakdemirli yeni atanan Vahit Kirişçi’ye görevi devretti. Devir teslim töreninde konuşan yeni Bakan Vahit Kirişçi yapığı açıklamada, “Mutlaka bir süre bir koltukta oturulacaktır. Günü geldiğinde yeni bir arkadaşımız bu görevi ifa edecektir” dedi. Kirişçi’nin konuşması sırasında elektriklerin kesilmesi dikkat çekti. Haber Merkezi

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