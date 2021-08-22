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22 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz

22 Ağustos 2021, Pazar 16:15
Yedi ay süren protestolar sonrası görevden alınan Profesör Melih Bulu’nun yerine eski rektör yardımcısı Profesör Naci İnci atandı.

Bu görevlendirme aylardır Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden gösterilerin sona ermesini sağlamayacak gibi görünüyor. Zira ‘’Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri’’ imzasıyla yayınlanan bildiride bu atamanın kabul edilmediği açıkça ortaya kondu. Açıklamada, ‘‘2 Ocak günü Melih Bulu’nun atanmasına karşı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri olarak “Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz” diyerek başlattığımız mücadelemizde itirazımız sadece üniversite dışından bir kişinin atanmasına yönelik değildi. Kabul etmediğimiz temel hususlar; rektör atama sürecinin üniversitenin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurumun iradesi hiçe sayılarak ve şeffaf olmayan bir şekilde yapılmasıydı. Üniversitemizin iradesi hiçe sayılarak yapılan bu atamadan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz’’ dendi.

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