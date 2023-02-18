Kaç imar barışı düzenlemesi yapıldı?

Karaduman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum taragından cevaplanması istemiyle Meclis’e verdiği önergesinde şu soruları yöneltti: “Bugüne kadar imar barışı adı altında kaç yasal düzenleme yapılmıştır?

Son düzenlemeden sonra Türkiye genelinde kaç binaya yapı kayıt belgesi verilmiştir? Depremden etkilenen 10 ilde kaç binaya yapı kayıt belgesi verilmiştir? Afet bölgesinde yapı kayıt belgesi verilen binaların kaçı yıkılmıştır? Kaçı ağır hasarlıdır? Kaçı hakkında acil yıkım kararı verilmiştir? Afet bölgesinde yapı kayıt belgesi verilen binaların kaçı orta hasarlıdır? Kaçı az hasarlıdır? Kaçı hasarsızdır? Afet bölgesindeki binaların yapılış tarihleri ve ruhsat tarihleri nedir?” Recep Gören - Ankara

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