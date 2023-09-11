Kaç kişi birden fazla maaş alıyor?

DEVA’lı Mustafa Yeneroğlu, “KİT, BİT ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetim/denetim/ tasfiye kurulu üyeliklerinde birden fazla maaş alan kaç kişi bulunmaktadır?” diye sordu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e kamuda kaç kişinin birden fazla maaş aldığını sordu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretler ile ilgili kararı hatırlatan Yeneroğlu, milyonlarca vatandaşın, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalıştığını belirterek, “Söz konusu karar tüm kamuoyunda ciddi bir tepki oluşmasına neden olmuştur” dedi.

Şeffaf bir şekilde paylaşılmalı

Kamu görevlilerinin birden fazla yerden maaş almaması ve ücret ya da başka adlar altında ek gelir elde etmemesinin, iktidar tarafından ekonomi reformu olarak eylem planında vaat olarak kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Yeneroğlu, “KİT, BİT ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetim/denetim/tasfiye kurulu üyeliklerine atanmalarda şeffaflık ve liyakate dikkat edilip edilmediği, üyelerin maaşlarının tutarı ve vergiden muaf tutulup tutulmadığı hususları kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Hangi menfaatlerden yararlanıyorlar?

Yeneroğlu, Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesi kapsamında cevaplaması istemiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e şu soruları yöneltti: “KİT, BİT ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetim/denetim/tasfiye kurulu üyeliklerinde birden fazla maaş alan kaç kişi bulunmaktadır? KİT, BİT ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetim/denetim/tasfiye kurulu üyeliklerinde görevlendirilen kişiler ne kadar ücret almakta ve ne tür başka menfaatlerden yararlanmaktadır? Belirtilen kurumlardaki yönetim/denetim/tasfiye kurulu başkan veya üyeliğine atanacak kamu görevlisinin ilgili kuruluşun faaliyet alanına ilişkin kamusal gereklilik, liyakat, bilgi ve tecrübe sunmasının zorunluluğu gibi somut ve nesnel kriterler aranmakta mıdır? Yönetim/denetim ve tasfiye kurulu üyelerine yönelik getirilen vergi muafiyetinin hukuki gerekçesi ve amacı nedir? Adı geçen kararın 4. maddesinin 9. fıkrasında yer alan kuruluşların tam listesi nedir? Bu kuruluşlarda görev alan kamu görevlilerinin isimleri ile bu kişilere 2022 yılında yapılan ödemelerin kuruluş bazında dökümü nedir?”

ANKARA - MEHMET KARA