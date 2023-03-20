Kaç kişi öldü?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, sosyal medyada “Bilmiyoruz” etiketi ile kampanya başlattı. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, 6 Şubat depremlerinde kaç kişinin öldüğünün, kaç kişinin göç etmek zorunda kaldığının, kaç kişin işsiz kaldığının hala bilinmediğini vurgulayarak “Biz aldatılan, oyalanan, arkasından gizli saklı işler çevrilen, insan yerine konulmayan bir millet olmayı reddediyoruz. Bilmek bir haktır. Biz, hakkımızı istiyoruz” dedi.

Şahin, ayrıca, "Eğer ortada bir başarı hikâyesi olsaydı, bu soruların göğüs kabartıcı yanıtları olsaydı, hiç saklarlar mıydı? Dağlara taşlara, yollara metrolara bu soruların yanıtlarını yazmazlar mıydı? Sorularımıza şıp diye cevap vermezler miydi? Şimdi cevap veremiyorlar. Ülkeyi yönetemedikleri için algıları yönetmeye çalışıyorlar. Ancak biz bu sis perdesini aralamakta kararlıyız. Halkımıza gerçekleri ulaştırmakta kararlıyız. Çünkü biz aldatılan, oyalanan, arkasından gizli saklı işler çevrilen, insan yerine konulmayan bir millet olmayı reddediyoruz. Bilmek bir haktır. Biz, hakkımızı istiyoruz.” diye konuştu. Ankara - anka

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