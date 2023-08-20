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20 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

'Kaçak elektrik cezası, yeni kullanıcıdan alınamaz'

20 Ağustos 2023, Pazar 12:54
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), elektrik sayacının şirket tarafından değiştirilmesinin ardından tespit edilen kaçak kullanım kaynaklı 16 bin 808 liralık cezanın iadesini sağladı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, "kapak açık" uyarısı tespit ettikleri sayacı değiştirdi.

Daha sonra aynı abonenin elektriği, tesisatta kaçak kullanım tespit edildiği gerekçesiyle kesildi, aboneye bu işleme ilişkin cep telefonu mesajı da gönderildi.

Kaçak elektrik kullanımı nedeniyle 16 bin 808 lira ceza kesilen abone, cezanın kendi hatası veya kusurundan kaynaklanmadığını belirtse de sonuç alamadı.

Cezayı ödeyen abone, haksızlığa uğradığını belirterek KDK'ye başvurdu.

KDK, ilgili kurumlarla görüştü

Başvurucu dilekçesinde, kendisi evde yokken eşi ve 5 aylık bebeği zor durumda bırakılarak elektriğinin kesildiğini, 16 bin 808 liralık cezayı ödemediği takdirde elektriğinin kullanıma açılmayacağının kendisine iletildiğini anlattı.

Söz konusu konutta ikamet etmeden önceki dönemlere ait cezaların da son kullanıcıya yansıtıldığını, kaçak elektrik kaynaklı cezadan, aboneliği ilk açtırdığında sayacın yenisiyle değiştirilmesi halinde kurtulmanın mümkün olabileceğini öğrendiğini belirten kullanıcı, kendi hatası veya kusurundan kaynaklanmayan ceza nedeniyle haksızlığa uğradığını KDK'ye iletti.

Başvuruyu değerlendiren KDK, önceki kullanıcı kaynaklı kaçak elektrik cezasının, yeni kullanıcıdan alınamayacağı konusunu ilgili kurumlarla görüştü. Bunun ardından kaçak tutanağı iptal edilen başvurucuya, ödediği 16 bin 808 lira ceza bedeli iade edildi.​​​​​​​​​​​​​​

AA

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