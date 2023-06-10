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10 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kaçak kurbanlıkların sahiplerine idari para cezasını uygulanıyor

10 Haziran 2023, Cumartesi 11:55
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kente kurbanlık girişlerinin başlayacağı 13 Haziran öncesinde denetimlerini yoğunlaştırdıklarını, kaçak yakalanan hayvanların sahiplerine idari para cezasını uygulandığını bildirdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kentte yürüttükleri çalışmalara ilişkin soruları yanıtlayan Karaca, Türkiye'de Kurban Bayramı hazırlıklarının Kurban Hizmetleri Tebliği'nin yayınlanmasıyla başladığını söyledi.

Tebliğin yayınlanmasının ardından İstanbul Valiliğince, İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun kurulduğunu ve ilk toplantının yapıldığını anlatan Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de komisyon üyesi olduğunu dile getirdi.

Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararının da alındığına işaret eden Karaca, burada alınan kararlar doğrultusunda 13 Haziran itibarıyla İstanbul'a hayvan girişleri başlayacağını, daha öncesinde kentteki kurban pazarlarına hayvan girişlerinin olmayacağını vurguladı.

Kontrol noktalarında hayvanların belgeleri inceleniyor

Karaca, kurbanlıkları denetimden geçirmek için şu aşamada kente girişlerde Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası başta olmak üzere Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Şile, Büyükçekmece ve Silivri'de kontrol noktaları oluşturduklarını kaydetti.

İstanbul'un Avrupa yakası ile Trakya Bölgesi'nin 2010 yılı itibarıyla şap hastalığından ari bölge olduğunu aktaran Karaca, buraya belli şartları taşıyan, kan analizleri yapılmış hayvanların girebildiğini, hayvanları denetimden geçirmelerinin bundan kaynaklandığını belirtti.

Bununla ilgili denetimleri daha çok Riva'da yoğunlaştırdıklarına işaret eden Karaca, "7/24, 365 gün denetim yapıyoruz ama Riva Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda hayvan hareketleri Kurban Bayramı döneminde arttığından dolayı son 1 haftadır denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Şu ana kadar yaklaşık olarak 6 tırda 100 büyükbaş hayvan kaçak olarak yakalandı. Bunlara idari para cezası uygulandı. Hem belirlenen tarihten önce gelmişler, hem de karşıya kaçak geçerken yakalandılar." diye konuştu.

Karaca, kaçak olarak yakalanan kurbanlıkları Tuzla'daki karantina merkezine götürerek, menşeinde hastalık olup olmadığını kontrol ettiklerini, menşeinde hastalık varsa ayrı işlem uyguladıklarını, yoksa idari para cezası verdiklerini anlattı.

Kurbanlıkların kente girişlerinde yapılan denetime ilişkin izlenen yol

Hayvanın bulunduğu yerden farklı bir yere götürülmesinde özellikle kurbanlıklarda hassas davranılması gerektiğini belirten Karaca, kurbanlıkların kente girişlerinde izlenen yolu şöyle anlattı:

"Hayvanlar pasaportlarıyla beraber geldiği il ve ilçenin tarım orman müdürlüğüne götürülür. Veteriner hekimlerce sağlık kontrolleri yapılır. Hangi aşıları olmuş, onlara bakılır. Ondan sonra bu veteriner sağlık raporuna dönüştürülerek yola çıkar. Veteriner sağlık raporu İstanbul'a çıktığı anda da bize bilgi geliyor. Sonra da İstanbul'da 39 ilçemizde ilçe kurban hizmetleri komisyonları çalışmaya başlıyorlar. Komisyon marifetiyle satış ve kesim yerleri belirleniyor. İlgili kurumlardan, belediyeden, çevreden, müftülükten bir heyet gidiyor, kurban pazarı kurulacak veyahut satış yapılacaksa, Kurban Hizmetleri Komisyon kararının uygulamasının ekinde olan belgeler doğrultusunda gerekli denetim ve kontroller yapıldıktan sonra satış ve kesim yerlerine izinler veriliyor."

İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, son yıllarda özellikle Kovid-19 salgınıyla beraber kentte hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliklerde de kurban satışlarının yoğunlaştığını, bu Kurban Bayramı için de çiftliklerde satışın başladığını, buralarda şartlar uygunsa komisyon kararıyla kesime de izin verdiklerini söyledi.

Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli?

Geçen yıl kente 68 bin civarında büyükbaş, 65 bin civarında da küçükbaş hayvan getirildiğini aktaran Karaca, Türkiye'de yapılan hayvan sayımları neticesinde herhangi bir şekilde kurbanlık sıkıntısı olmayacağını öngördüklerini ifade etti.

Karaca, kurban alırken dikkat edilmesi gerekenlere değinerek, "Gözleri parlak mı, kulağında küpe var mı, bunlara bakacaklar. Bir de 'Tarım Cebimde' diye bir uygulamamız var. Aldıkları hayvanın kulak küpesini girdikleri takdirde anne adı, baba adı, doğum tarihi, yapılan aşılar ve bütün bilgiler orada var. Oradan da takip edebilirler." bilgilerini paylaştı.

Kurbanlık fiyatlarında piyasanın hayvanların kente getirilmesinde sonra oluşacağını, çiftliklerde satışların yapıldığını ancak belli bir fiyatın henüz oturmadığını belirten Karaca, şu andaki mevcut karkas fiyatları da göz önünde bulundurularak bu civarda ya da bundan biraz daha yüksek bir fiyatın oluşacağını sözlerine ekledi.

AA

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