Kaçmaktan başka çareleri yok

Afganistanlı akademisyen Lal Muhammed Lame, “Savaş bölgesinde kalan Afganlar kaçmaktan başka bir çare bulamadıkları için tehlikeli yollara çıkmaktadırlar” dedi.

Afganistan’daki son durumu ve muhtemel göçü, Türkiye’de yaşayan Afganistanlı akademisyen Lal Muhammed Lame Independent Türkçe’ye anlattı. Lame, Taliban’ın tüm Afganistan’ı ele geçirse dahi hâkimiyetini korumasının zor olduğunu ve ülkedeki iç savaş ile karmaşanın süreceğini öne sürdü. “Afganistan’da etnik gruplar fark etmeksizin savaştan etkilenen herkes önce Türkiye’ye ve oradan da Avrupa’ya gitmek istiyor” diyen Lame, şunları anlattı: “Bunların çoğunu da genç erkeklerden oluşturmaktadır. Son 20 yılda Afganistan’da yeni elit bir nesil yetişti. Öğretmen, yazar ve gazeteci, daha demokratik anlayışlara sahip kadın ve erkekler. Bunlar Taliban tarafından ciddî tehdit olarak algılanmaktadır. Taliban kontrol ettiği bölgelerde kendi görüşlerine karşı çıkanları katletmektedir. Dolayısıyla yeni göç dalgasında önemli bir kesimi bu elit gruplardan insanlar oluşturmaktadır.”

Göç dalgası yaşanması muhtemel

“Son aylarda Türkiye’de göç tartışmasının artmasıyla alâkalı olarak Afganistan gazetelerinde ve sosyal medyada paylaşılan haberlerden dolayı az çok haberdarlar” diyen Lame, şu şekilde devam etti: “Fakat savaş bölgesinde kalan Afganlar kaçmaktan başka bir çare bulamadıkları için tehlikeli yollara çıkmaktadırlar. Son günlerde ABD yetkililerinden “Afganlar, İran üzerinden Türkiye’ye gidebilir” söyleminin göç hareketlerine etkisi olabilir. Taliban zaten Afganistan’ın hemen hemen bütün kara yollarını ve önemli gümrük kapılarını ele geçirmiş durumda. Taliban’ın en çok hedef aldığı kuzey bölgesinden göç dalgası yaşanması muhtemeldir.”

Avrupa ülkelerine geçme imkânı var

Lame, Afganistanlı vatandaşların Pakistan ve İran yerine Türkiye’ye gelmek isteme sebeplerini şöyle sıraladı: “Birincisi Türkiye diğer bahsettiğim ülkelere göre ekonomik ve iş imkânları açısından daha iyi konumda. Diğer önemli sebep ise Türkiye’den Avrupa ülkelerine geçme imkânı bulunmaktadır. Üçüncü sebep ise Türkiye’de daha önce Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ofisleri ülkeye giriş yapanların kaydını yapmaktaydı. Son dönemlerde kayıt işlemlerini Göç İdaresi Genel Müdürlüğü devralmak durumdadır. Sonuç olarak insanlar bu idarelere başvurularını yaparak ABD, Kanada, Avustralya gibi üçünce ülkelere yerleştirme işlemi yapılıyor. Bunlara ek olarak çalışmak için gelenler de Türkiye’de inşaat sektörü, çobanlık gibi ağır işlerde iş bulma imkânları bulunmaktadır.”

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Bu risk her zaman mevcut

Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nın güvenliğini almasının etkisini Lame şöyle anlattı: “Türkiye’nin, Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanması ve yönetilmesi son NATO zirvesinde gündeme geldi. Türk yetkililer, buna sıcak bakmakta. Şu ana kadar Taliban yetkilileri, Türkiye’nin, Afganistan’da asker bulundurmasına karşı çıkıyor. Eğer Türkiye ve Taliban arasında siyasî çözüm sağlanırsa tabi hem Kabil Havalimanı hem Kabil şehri güvenliği açısından ayrıca Afganistan’ın dış dünyaya bağlanması açısından bu hayatı öneme sahiptir. Eğer Türkiye ve Taliban arasında siyasi çözüm sağlanmaz ise bu risk her zaman mevcuttur.”