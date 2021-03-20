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21 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

KADEM ne dedi?

20 Mart 2021, Cumartesi 17:00
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın başkan yardımcılığını yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi hakkında, “Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz” açıklamasını yaptı.

KADEM’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “(...) KADEM olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ‘Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet’ sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımlarımızın ısrarlı takipçisi olacağız. Şiddetle mücadele noktasında 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz” denildi.

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