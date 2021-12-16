Kademeli elektrik tarifesi zam yapma aracı olarak kullanılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeni yılda uygulanacak kademeli elektrik tarifesinde ilk kademenin 150 kilovatsaat olmasının dört kişilik hanelerin asgari 230 kilovatsaat tüketiminin altında kaldığı için “örtülü bir zam anlamına” geleceğini belirtti.

Yaptığı açıklamada, son iki ayda kurda yaşanan artışın vatandaşın bütçesini altüst ettiğini ifade eden Akın, 2022 bütçesinin TBMM’ye sunulduğu 16 Ekim 2021’den bu yana geçen iki aylık süre içerisinde akaryakıt ürünlerine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 18 defa zam yapıldığını bildirdi. Akaryakıt zamları yetmezmiş gibi şimdi de kademeli tarife üzerinden elektrik faturalarına da bir zam hazırlığı yapıldığını söyleyen Akın, ilk kademenin düşük olması sebebiyle yeni yılla birlikte vatandaşın faturalarının artacağını ileri sürdü.

Akın, “İktidar kademeli elektrik tarifesini vatandaşı rahatlatmak için değil, zam yapma aracı olarak kullanacak. İlk kademenin 230 kilovatsaatin altında olması durumunda vatandaşlar ya tüketimlerini azaltacak ya da zamlı faturaları ödemek zorunda kalacak. Başka bir deyişle ilk kademeyi 150 kilovatsaat yapmak en hafif tabirle zam kurnazlığıdır. Vatandaş zaten kışın doğal gaz faturası yüksek gelmesin diye kombiyi en düşük derecede yakarak ısınmaya çalışıyor. Şimdi de elektrik faturasında kademeyi aşmamak için geceleri karanlıkta mı otursun?” diye sordu.

Ankara - Fatih Karagöz