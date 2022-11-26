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27 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Kadın ve çocuklara şiddet artıyor

26 Kasım 2022, Cumartesi 17:00
İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nin raporuna göre, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin arttığı belirtildi.

Her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik şiddetle ilgili verileri paylaşan İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’ne göre, Güneydoğu’da son bir yılda 117 kadın vefat etti. Kadınların ölüm nedenleri rapora şöyle yansıdı: “Bölge kentlerinde en az 11 kadın intihar sonucu yaşamını yitirirken, 5 kadın intihar teşebbüsünde bulundu. Aile içi erkek şiddeti sonucu en az 38 kadın yaşamını yitirdi, 15 kadın yaralandı. Toplumsal alanda erkek şiddeti sonucu en az 19 kadın yaşamını yitirdi, 14 kadın yaralandı. Toplumsal alanda en az 33 kadın erkeklerin cinsel saldırısına maruz kaldı. Bölge kentlerinde en az 49 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.” İHD’ye göre bölgede kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin en çok yaşandığı ilk 5 kent; Şanlıurfa, Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır ve Şırnak. En çok şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiği kent Van olurken, Van’ı Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin takip etti. Raporu değerlendiren İHD Çocuk Komisyonu Üyesi Avukat Eylül Özgültekin, şiddet kültürüne son verilmesi çağrısı yaptı.

Ekonomik şiddet de mağdur ediyor

Kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve hak ihlalleri alanında Diyarbakır’da çalışma yürüten kurumların oluşturduğu Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı’na son bir yılda bin 901 şiddet başvurusu yapıldı. Ağın, 2021-2022 yılını kapsayan raporuna göre, başvuruların bin 484’ü psikolojik, bin 119’u fiziksel, bin 905’i ekonomik, 395’i cinsel şiddet nedeniyle yapıldı. Bu da bazı başvurularda birkaç farklı alanda şiddet yaşandığını gösteriyor. Ekonomik şiddetin arttığına vurgu yapılan raporda, çocuklara yönelik cinsel şiddete dikkat çekildi. Ekonomik kaynakların, paranın düzenli olarak kadın üzerinde bir tehdit ve kontrol aracı olarak kullanılması, kadının ekonomik olarak mağdur edilmesi ekonomik şiddet olarak tanımlanıyor. Bin 240 çocuğun cinsel şiddete maruz kaldığı belirtilen açıklamada, “Bilançoda dikkat çeken bir başka husus ise ekonomik şiddette artışların olması ve başvuruların geçtiğimiz yıllara göre ciddi artış göstermiş olmasıdır” denildi.

 

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