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10 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Kahramanmaraş'ta 6 kişinin öldüğü feci kazada yaralanan 25 yaralıdan 18'i taburcu oldu

10 Eylül 2023, Pazar
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene katılmak için halkın toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın kara yolundan gelen hafriyat yüklü bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.

Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

25 yaralıdan 18'i taburcu oldu

Valilikten yapılan açıklamada, Andırın ilçesinde freni boşalan bir kamyonun, cenaze defnini gerçekleştiren vatandaşlara çarpması sonucu elim bir kaza meydana geldiği belirtilerek, "Elim kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yaralı 25 kişiden 7'sinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, diğer yaralıların taburcu edildiği kaydedildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Şoför gözaltında

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki olaya ilişkin, "Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor." dedi.

Cenazelerden 2'si toprağa verildi

Kazada vefat eden Mustafa Güzeloğlu (65) ile Mustafa Peksoy'un (70) cenazesi işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Güzeloğlu'nun cenazesi, kazada yaşamını yitirdiği Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Kavaklı Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye, Güzeloğlu'nun aile yakınlarının yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan katıldı.

Güzeloğlu'nun 5'i kız, 4'ü erkek olmak üzere 9 çocuğu olduğu öğrenildi.

Peksoy'un cenazesi de Alanlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Peksoy'un yakınları katıldı.

Öte yandan kazaya karışan kamyon ve kazada hasar gören araçlar, olay yerinden vinçle kaldırıldı.

Adalet Bakanı Tunç: Şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Cenaze defin işlemi için toplanan vatandaşların üzerine alana giren bir kamyonun devrildiğini anımsatan Tunç, "İlk belirlemelere göre 4 vatandaşımız vefat etmiş, 25 vatandaşımız yaralanarak sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Kaza sonucu, 3 araçta hasar oluşmuştur. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, olayın kapsamı dikkate alınarak iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

AA

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