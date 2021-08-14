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14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağından acı haber

14 Ağustos 2021, Cumartesi 18:00
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü. Enkazına ulaşılan uçakta mürettebattan kurtulan olmadığı bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.

Orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, ""Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.

Bu arada, uçağın Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahalesi ve sonrasında düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rusya Savunma Bakanlığı: Be-200 uçağı iniş yaparken düştü

Rusya Savunma Bakanlığı da Kahramanmaraş’ta düşen Be-200 uçağının, yangın söndürme görevinin ardından iniş esnasında düştüğünü ve olayın araştırılması için bölgeye ekip gönderildiğini bildirdi.

Yazılı açıklamada, "Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi. Be-200'de Rus ordusuna bağlı 5 görevli ile 3 Türk temsilci bulunuyordu." ifadesi yer aldı.

MSB arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayın ardından İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçağın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için görevlendirildiği belirtildi.

Uçağın enkazına ulaşıldı

Bölgedeki çalışmalar sonucunda uçağın enkazı bulundu. Uçağınıdüştüğü Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'nde, sarp arazi ve kara yolu ulaşımının olmaması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının görevlendirdiği helikopterle ulaşılan uçağın enkazında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Düşme sonucu çıkan yangında uçağın büyük tahribat aldığı gözlendi.

AA

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