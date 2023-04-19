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19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kahramanmaraş'ta tarım arazilerinde 2 metreye yakın yükselme ve çökme

19 Nisan 2023, Çarşamba 13:21
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Pazarcık ilçesine bağlı Kadıncık Mahallesi'nde tarım arazilerinde 2 metreye yakın yükselme ve çökme meydana geldi.

Kentte 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6'lık depremler, can ve mal kaybına yol açarken, tarım arazilerine de zarar verdi. Kadıncık Mahallesi kırsalındaki arazilerde de çökme ve yükselmeler oluştu.

 

Tarım arazilerinin bazı bölgelerinde yaklaşık 200 metre arayla birbirine paralel iki yüzey kırığı ortaya çıktı. Çiftçiler, tarlalarda oluşan çökme ve yükselme nedeniyle sulama ve traktörle ilaçlama yaparken zorlanıyor.

"Deprem köyümüzü vurdu"

Kadıncık Mahallesi Muhtarı Mehmet Hayırsöz, depremin herkesi etkilediğini söyledi.

Mahallelerinin depremde büyük zarar gördüğünü anlatan Hayırsöz, "Deprem köyümüzü vurdu. 65 hanelik köyümüzde 13 hafif hasarlı ev kaldı. Diğerleri ağır hasarlı ve yıkıldı. Köyümüzde deprem nedeniyle 4 kişi öldü." dedi.

Hayırsöz, köyde yüzey kırıkları oluştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tarlanın bir bölümü düşerken, diğer tarafı yükselmiş. Bir tarafı yüksek, bir tarafı engin. Yaklaşık 2 metre yükseklik farkı var. Önceden suyu buradan bıraktın mı tarlanın sonuna kadar gidiyordu. Artık bıraktın mı diğer taraftan gitmez. Suyu bıraktın mı sonuna kadar gitmesi gerek."

Ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Hayırsöz, "Arazimizde buğday, sarımsak, mısır, ayçiçeği, pancar, domates, biber, arpa ekiyoruz. Deprem arazimizi de etkiledi." ifadelerini kullandı.

AA

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