Kalıcı saat uygulaması sürecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanacağını söyledi.

Kalıcı saat uygulamasıyla, ‘yaz-kış saati‘ uygulaması 2016’da kaldırılmış, sürekli yaz saati uygulanmaya başlamıştı. Sabah saatlerinde henüz güneş doğmadan işe ve okula gidiliyor. Özellikle sabahın köründe kalkarak okula gitmek zorunda olan öğrenciler ve velileri, kış saati uygulamasının yeniden uygulanmasını istiyordu. Konu, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde de gündeme geldi. Bakan Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulamasının uygulanmaya devam edeceğini söyledi. Haber Merkezi

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