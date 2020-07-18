Kampanya kartları üyeleriyle buluşuyor

Yeni Asya ikinci 50 yıl seferberlik kampanyası üyelik kartları ve hediye ürünleri sahipleriyle buluşuyor.

Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya Gazetesi’nin ikinci 50. Yılına daha güçlü bir şekilde girmesi gerekçesiyle ‘İkinci 50 yıl seferberlik’ kampanyası başlatılmıştı. Şubat ayında başlatılan kampanya yoğun talep üzerine uzatılarak 5 Nisan’da sona ermişti. Bu kampanyayla bronz, gümüş, pırlanta, altın, platin ve elmas olmak üzere 6 farklı karta üyelik ve her kart üyeliğine e-gazete aboneliği, Risale-i Nur setleri, Barla, Kıbrıs, Avrupa ve Avustralya’ya gezi ve konaklama fırsatları okuyucularına seslenmişti.

Gönderimler başladı

Yeni Asya okurlarının heyecanla beklediği o an geldi. Kartlar ve hediye ürünler 2 hafta içerisinde sahipleriyle buluşacak. Yeni Asya Gazetesi Pazarlama Müdürü Cesim Aydın bu hafta itibariyle kampanyaya üyelik yapan herkesin kartlarıyla beraber hediyelerinin gönderimlerinin başladığını duyurdu. Kampanyanın bütün kategorilerine yoğun ilgi olduğunu belirten Aydın en çok ilginin gümüş kart üyeliğinde toplandığını söyledi. Aydın, kampanyaya olan ilgi ve alâkadan dolayı teşekkürlerini sunarak, kartların ve hediye ürünlerin dağıtım sürecini 2 hafta olarak hedeflediklerini ifade etti.

İstanbul – Yeni Asya