Kamu görevlilerine saldırıya tepki

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kamu görevlimize saldırı sert şekilde eleştirerek, “Kamu çalışanına yönelik şiddeti önleyici tedbirleri ve caydırıcı müeyyideleri getiren yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli ve tavizsiz uygulanmalıdır” dedi.

Kahramanmaraş’ta bir öğretmene ve Kocaeli Fatih ASM’de 3 doktora yapılan hunharca saldırı haberini içimiz titreyerek izlediklerini söyleyen Geylan, “Çok merak ediyorum; kamuyu yönetenlerin ve yasa koyucuların yüreği nasıl kaldırıyor bu görüntüleri, nasıl hazmedebiliyorlar? Bu anlaşılmaz duyarsızlığın, vandallığı sıradanlaştırdığını nasıl görmüyorlar?” diye sordu. Kamu görevlisine şiddet uygulayan kim olursa olsun kamu hizmetinden geçici ya da süresiz men edilmesi gerektiğini ifade eden Talip Geylan, “Kamu çalışanına yönelik şiddeti önleyici tedbirleri ve caydırıcı müeyyideleri getiren yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli ve tavizsiz uygulanmalıdır” tepkisini gösterdi. İstanbul - Musa Aydın

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