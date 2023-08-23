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23 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kamu-Sen masadan çekildi

23 Ağustos 2023, Çarşamba
Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetin memur maaşlarındaki artış için son teklifini sunduğu toplu sözleşme toplantısına katılmayacaklarını duyurdu.

Memur: Hakkımızı istiyoruz

 

Kahveci, “Ne yazık ki, geride kalan 6 toplu sözleşmede olduğu gibi 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri de yetkili konfederasyonun basiretsizliği ve iş bilmezliği ile heba edilmek üzeredir. Türkiye Kamu-Sen olarak 25 milyon vatandaşımızın hiçbir sorununun tartışılmadığı, hayati önem taşıyan yüzlerce konunun gündeme dahi getirilmediği, enflasyon tahminin bile altındaki maaş artış teklifleriyle gelinen ve yalnızca yasak savmak adına yapılan toplu sözleşme görüşmesine katılmayacak, yetkili konfederasyonun bu vebaline seyirci olmayacağız. Kamu çalışanlarının gerçek savunucusu olarak çalışan ve emeklilerimizin kendileri ve aileleri için hak ettikleri refah seviyesinde bir yaşama ulaştırılması için her yerde,etkili mücadelemizi sürdürecek, milyonların gür sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ankara - Anka

 

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