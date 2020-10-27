Kamu yatırımlarında sansüre hayır

TMMOB Şehir Plancıları Odası, “Kamusal yatırımlarda şeffaflığı ortadan kaldıran yeni torba yasaya hayır diyoruz!” başlığıyla bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada, “16 Ekim 2020 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 31276 (Mükerrer) sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile fonksiyonel sınıflandırma tablosu kaldırılmış, böylelikle bakanlıkların bir sonraki yıl ödeneğinin hangi yatırımlar için kullanılacağı kamuoyuna kapalı hale gelmiştir. (…) “Bir avuç zengini korumaya yönelik hayata geçirilen bu projelerin bütçesinin ve toplum üzerine bindirdiği malî külfetlerin yeni torba yasa ile toplumdan saklanmasına hayır diyerek, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.

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