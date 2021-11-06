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7 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Kamu zararı: 19.3 milyar

06 Kasım 2021, Cumartesi 21:10
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Kamu İşletmeleri Raporu’na göre, 14 kamu işletmesinin bir yıllık zararı 19,3 milyar TL oldu.

T24’ün haberinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020 yılı Kamu İşletmeleri Raporu’na göre 14 kamu işletmesi, 2020 yılını toplam 19,3 milyar TL zararla kapattı. Zararın büyük bölümü, yüzde 49 hissesi Türkiye Varlık Fonu’na devredilen Türk Hava Yolları ile Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) statüsünde bulunan Devlet Demir Yolları’ndan (TCDD) kaynaklandı. Bakanlığın hazine adına pay sahipliğini üstlendiği KİT’lerde ise tablo bu yıl zarardan kâra döndü. 19 KİT ile bir bağlı kuruluşun 2019 yılı sonunda 1.7 milyar TL olan zararı, 2020 yılında 825,8 milyon TL kâra yükseldi. Öte yandan KİT’lerde her yıl gittikçe azalan istihdam sayısı, 2020 yılında da azaldı. KİT’lerde 2000 yılında ortalama 207 bin kişi istihdam edilirken bu sayı 2019 yılında 100 bin 516 kişiye düşmüştü. 2020 yılında ise istihdam sayısı 99 bin 235’e geriledi. KİT’lerin yatırım harcaması ise 2020 yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 17.2 oranında artarak yaklaşık 23,8 milyar TL seviyesine ulaştı. Haber Merkezi

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