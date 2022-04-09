Kamuda Kovid-19 tedbirleri kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Kovid-19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında getirilen, “Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.

Resmî Gazete’de yayınlanan genelgede, “Salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir” denildi. İstanbul - anka

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