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7 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kamudaki üst düzey atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

07 Ekim 2023, Cumartesi 10:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığının İzmir İl Müftülüğüne Afyonkarahisar Müftüsü Sinan Kazancı, Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Diyarbakır Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Diyarbakır İl Müftülüğüne Ağrı Müftüsü Celal Büyük, Ağrı İl Müftülüğüne Necati Şafak, Kırşehir İl Müftülüğüne Kahramanmaraş Müftüsü Mustafa Tekin, Kahramanmaraş İl Müftülüğüne Abdurrahman Kotan, Giresun İl Müftülüğüne Selçuk Kılıçbay atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Uludağ Alan Başkanlığına Bülent Çınar Çavuş, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Alirıza Özdemir, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığına Esin Saykan, Milli Eğitim Bakanlığının Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Cengiz Mete, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Zarife Seçer ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Başmüfettişliğine de Hüseyin Kocabıçak getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin görevden alınarak yerine Mustafa Özel atanırken, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığına da Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in ataması yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hakan Güzel, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürlüğüne Yiğit Korkmaz Yaşar, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne Kerem Dönmez, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne Deniz Yılmaz, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Didem Bahar Özgün Yılmaz, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Mert Özarar, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına Muhsin Atcı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına Ahmet Tutal, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa Koç, Gelir İdaresi Başkanlığına Bekir Bayrakdar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Bekir Emre Haykır, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Şinasi Candan görevlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi Genel Müdürlüğüne İlker Murat Ar, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne Abdullah Başar, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğüne Mehmet Bozdemir, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Hüseyin Cahit Büyükbaş, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne Alper Güzel, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğüne Muhammet Bilal Macit, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne Ahmet Şimşek, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne Abdurrahman Aydın, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ahmet Halit Hatip, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Erol Ökten, Strateji Geliştirme Başkanlığına Necdet Sıtkı Yakupçebioğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına Muhammed Zeki Durak, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığına Yusuf Kıraç'ın ataması gerçekleştirildi.

Adli Tıp Kurumunun Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Atan, Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Şimşekoğlu, Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Köse atandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Nevzat Şatıroğlu, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Etem Çeker, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine de Fazlı Uncu ve Oktay Şahin getirildi.

AA

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