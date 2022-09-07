Kamunun temsil ağırlama faturası 2 kat arttı

2022 yılının ilk yarısında kamu kurumlarının “temsil ağırlama faaliyetleri” kapsamında yapmış olduğu harcama 2020-2021’in tamamında yapılan harcamayı neredeyse ikiye katladı.

Kamu, “konaklama, seyahat ve yedirme içirme” gibi harcamaları içinde barındıran “temsil ağırlama faaliyetleri”ne 2,5 yılda 576 milyon 83 bin TL’lik harcama yaptı. Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre 2020’de temsil ağırlama faaliyetlerine 57 milyon 462 bin TL TL ödenirken, bu oran 2021’de 121 milyon 927 bin TL’ye yükseldi ve 2 yılda toplam harcama 179 milyon 889 bin olarak kayıtlara geçti.

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