Kamyoncular kontak kapatacak

09 Şubat 2022, Çarşamba
Akaryakıta gelen üst üste zamlar ve diğer artan maliyetler kamyon şoförlerini zor durumda bıraktı.
Kamyoncular, işe çıkmamanın daha iyi olduğunu ifade ederken, maliyetlerinin yüzde 100 ila 300 arasında arttığını dile getirdi. Mersinli Köyü taşımacılar Kooperatifi Başkanı Oktay Baldan ise artan maliyetlerin devam etmesi halinde bütün Türkiye’de kamyoncuların kontak kapatacağını ifade etti. Artan maliyetler şikâyet eden ve Ocak ayı içinde hiçbir işe çıkmadığını belirten bir kamyon şoförü “Bir İstanbul’a gidip gelmenin maliyeti yaklaşık 9 bin lira. Benim cebimde o kadar para yok ki gideyim. Ocak ayında hiçbir işe gitmedim. Aralık ayında aldığım lastik 15 bin lira iken şimdi 26 bin lira. Bakım yaptıramadığım kamyonumla nasıl yola çıkabilirim. Artık bizimde dayanacak gücümüz kalmadı. Elimizdeki ekmek teknemizi satmak zorunda kalacağım” diye konuştu.
İngiltere’ye benzemesin
Bu arada, kamyon şoförlerinin yaşadığı sıkıntıları yakından dinleyen CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İngiltere’nin AB birliğinden ayrılması sonucunda tır şoförü bulunamaması ve ülkede tedarik krizi yaşanmasına atıfta bulunarak, “Önümüzdeki aylarda İngiltere’de yaşanan sıkıntını aynısı Türkiye’de de yaşanabilir. Eğer kamyoncular kontak kapatırsa önümüzdeki süreçte Türkiye’de büyük ölçüde lojistik sıkıntısı yaşanır. Yaşanacak lojistik sıkıntısı ise tüm sektörleri olumsuz yönde etkilenir” dedi.
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