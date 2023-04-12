Kan stokları düştü, ameliyatlar erteleniyor

Türkiye’nin kan stokları kritik seviyenin de yarısına düştü. Kızılay günlerdir kan bağışı çağrısı yaparken sorunun ciddi olduğu belirtiliyor.

Kan stoklarındaki düşüş nedeniyle kan ihtiyacının en fazla olduğu kalp ameliyatlarının yüzde 30’unun ertelenmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. En çok kan ihtiyacının olduğu kalp ameliyatları birçok merkezde ertelenmek zorunda kalırken Bozkurt, aciliyete göre ameliyatlara devam edildiğini de aktardı. Bozkurt, “Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor. Öncesinde hazırlayamazsak ameliyatı yapamıyoruz” dedi. NTV’de yer alan habere göre Bozkurt, özellikle İzmir’deki özel hastanelerde çok büyük sıkıntı olduğunu belirtirken İstanbul Avrupa Yakası’ndaki çok büyük bir hastanede geçen haftaki ameliyatın önemli bir kısmının ertelendiğini belirtti. “Bazı yerlerde ameliyatlar durma noktasına geldi” ifadelerini kullanan Bozkurt, Ankara’daki hastanelerde de ciddi problemlerin yaşandığını sözlerine ekledi. Haber Merkezi

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