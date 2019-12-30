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Kanal İstanbul bir felâket projesi

30 Aralık 2019, Pazartesi 01:18
Doğal Hayatı Korumu Vakfı’nın (WWF-Türkiye) Ya Kanal Ya İstanbul başlıklı raporunda imzası bulunan biliminsanlarından Prof. Dr. Haluk Gerçek’e göre 2007 yılından beri İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği de kaza sayısı da istikrarlı bir biçimde azalıyor.

Kanal İstanbul uyarıları

En önemli sorun susuzluk olacak

Gerçek’e göre iddia edildiği gibi Kanal İstanbul, Boğaz trafiğini rahatlatmaya veya gemi kazalarını önlemeye değil, inşaat sektörünü canlandırmaya, İstanbul’un doğal alanlarını imara açmaya dönük, eşi benzeri olmayan bir emlak ve felaket projesi. Gazete Duvar’ın haberine göre, “Tek kişinin kapsamlı bir biçimde bu projeyi değerlendirmesi mümkün değil” diyen Gerçek, “O nedenle biliminsanları ortak, çok kapsamlı raporlar hazırlıyorlar. En başta ekoloji, çevre ve su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek gerekiyor tabii. Kanal’ın Sazlıdere Barajı’nın içinden geçmesi, Terkos Gölü’nün tuzlanma sonucu kullanılamaz hale gelmesi riski, tuzluluk oranı farklı olan Marmara ve Karadeniz’in birleştirilmesiyle oluşacak ekolojik bozulma riski, deprem üzerinde olası etkileri, Kanal’ın yaratacağı yeni yerleşim alanlarından kaynaklı nüfus artışı ve trafik olumsuzlukları, oluşacak 8 milyon nüfusluk yeni adanın jeopolitik, askeri açıdan korunması önünde oluşacak zorluklar… Bu maddeleri artırmak mümkün. Ama Kanal İstanbul’un meydana getireceği olumsuzlukların her biri ayrı ayrı uzmanlık alanları ve bu alanlar biliminsanları tarafından değerlendiriliyor. Bütün bu çalışmalara, etkilerine bakıldığında, Kanal İstanbul’un kesinlikle düşünülmemesi gereken bir proje olduğu açık” şeklinde konuştu.

AKP halkı ikna edemez

Artıbir Araştırma, Kanal İstanbul ve yerli otomobille ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. T24’ün haberine göre, 500 kişiyle yapılan araştırmaya katılanların yüzde 72,4’ü Kanal İstanbul’un yapılmasına karşı çıkıyor. Ankette katılımcılara “Yerli otomobilin üretileceğine inanıyor musunuz?” sorusu da soruldu. Katılımcıların yüzde 53,8’i inanmadığını söylerken, 40,8’i ise inandığını belirtti. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Artıbir Araştırma Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, İstanbul halkının Kanal İstanbula karşı olduğunu belirterek, “Kanal İstanbul konusunda AKP’nin halkı ikna etmesi çok zor görünüyor” dedi. Kanal İstanbul tartışmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, proje için referanduma gidilebileceğini belirtmişti. İmamoğlu’nun yanı sıra, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de referandum çağrısı yapmıştı. Konu hakkında açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise referandumun gündemlerinde olmadığını söylemişti.

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