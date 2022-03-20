Kanal İstanbul’dan vazgeçilmeli

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Doğa Hakları İhlalleri 2021” raporunu kitaplaştırdı. Öztunç; raporunda geçtiğimiz yıl yaşanan sel, müsilaj, orman yangınları başta olmak üzere çevre sorunlarını ele aldı. Müsilaj sorununa raporunda yer veren Öztunç, “Kanal İstanbul Projesi’nden vazgeçilmelidir” diyerek yetkilileri uyardı.

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