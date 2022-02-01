‘Kanal İstanbul köy bırakmadı’

Uzmanların uyarılarına ve tüm tepkilere karşın süreci devam eden Kanal İstanbul projesinin çevresine kurulacak Yenişehir’in imar uygulamasının onaylanmasıyla yeni bir tartışma başladı.

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Yüksek Şehir Plancısı Nuray Çolak’a göre son planlarla proje güzergahında artık bir köy kalmadı. Kanal İstanbul projesi yapılamasa bile Yenişehir uygulanabilir. En sonunda kazanan büyük parsel sahibi kişi ya da şirketler olacak.

Gazete Duvar’ın haberine göre Çolak, “Köyde hayatını sürdürmek isteyenler için söyleyebileceğim, bu planlara göre ortada bir köy kalmadı. Köylerde 200 metrekare arsası üzerinde bahçeli evinde oturanın eline uygulama sonucu oluşan bir parselden 110 metrekare hisse düştü. Bazı parsellerde onlarca malik var. Tarlaların fiyatının artmasını bekleyenler vardı ama artış beklentilerini karşılar mı emin değilim. Örneğin Baklalı’da köy merkezinde yalnızca turizm tesisi yapılmasına izin verilmişti. Bu yerler köylülerin toplanıp turizm tesisi inşa etmesi düşük bir olasılık. Bu tip çok hisseli büyük parsellerde mülk sahiplerinin, hisse toplayan büyük sermayedarlara hisselerini satması sürpriz olmaz” dedi.

Haber Merkezi