Kanal İstanbul su kaynaklarını bitirecek

Kanal İstanbul projesinin hayata geçmesi halinde kentin toplam su ihtiyacının neredeyse yüzde 29’unu sağlayan barajlardan Sazlıdere yıkılacak, Terkos Gölü’ne tuzlu su karışacak, su havzaları yok olacak.

‘Kanal İstanbul köy bırakmadı’

Kanal İstanbulla Marmara Denizi ölür

Kanal İstanbul pahalı ve zararlı Kanal İstanbul’un yol açacağı bir başka zarar da o bölgedeki binlerce yıllık bitki örtüsü ile yaban hayatın yok olma olasılığı. Uzmanlara göre o bölgedeki sulak alanlar bir daha eski haline dönmeyecek. Kanal İstanbul’un gerçekleşmesi durumunda İstanbul büyük bir çevre yıkımıyla karşı karşıya kalacak. Uzmanlar geri dönüşü olmayan yıkımların yaşanacağını belirttiler. Kanal İstanbul’un en yıkıcı etkisi kentin su kaynakları üzerinde olacak. İBB’nin elinde bulunan rapora göre şehrin su ihtiyacının yüzde 29’u riske girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kanal İstanbul Çalıştayı’na destek veren TÜBİTAK ödüllü TÜBA üyesi Prof. Dr. Derin Orhon; Cumhuriyet’in haberine göre, İstanbul’un içme suyunun yüzde 29’unu karşılayan kaynakların yok olacağına dikkat çekti. Haber Merkezi

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