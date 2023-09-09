"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kanal İstanbul susuz bırakacak

09 Eylül 2023, Cumartesi 21:29
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, T24’ten Murat Sabuncu’nun sorularını cevapladı.

Kanal İstanbul’un İstanbul’u susuz bırakacağına dikkat çeken Başa, şunları anlattı: “İstanbul’da, Avrupa yakası tarihin en büyük kuraklıklarından birini yaşıyor. Trakya bütün Avrupa çok ciddi manada kuraklık yaşıyor. Meteoroloji haritalarında İstanbul ve Marmara bölgesi olağanüstü kurak. Dolayısıyla bunun yarattığı bir stres var. Diğer barajlarımız Asya’daki hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir şekilde kışa kadar, bahara kadar sıkıntı yok Asya’da. Avrupa yakasında su geçirme kapasitem belli oranda olduğu için burada barajların seviyesi azalınca dolayısıyla ben maksimum suyu geçiriyorum. Ama baraj seviyeleri düşünce biz özellikle Avrupa yakasında vatandaşlara daha tasarruflu su kullansınlar diyoruz. Avrupa yakasındaki barajlarımıza bu sene su gelmedi. Çünkü yağış yok. İlk defa yağış yok. Bakın biz geçen seneden beri kriz yönetiyoruz burada. Yani geçen yıl neredeyse bu aylardan başlayarak kışın da çok büyük stres yaşadık. Kışın ocak ayında yüzde 28’lere düştü.”

Risk yaklaşıyor

İstanbul’da baraj kadar havzaların korunmasının da çok önemli olduğunu söyleyen Başa, “Ömerli, Büyükçekmece, Sazlıdere, bir de buradan Kanal İstanbul’u geçirip boğazı tamamıyla yok etmeye çalışıyoruz. Burada bir su kaynağımız var; Küçükçekmece gölü. Eski raporlarımızda orası bir tatlı su kaynağıyken biz yok etmişiz onu, kirletmişiz, yazık olmuş. Onun önüne şimdi Sazlıdere gelmiş. Büyükçekmece’ye bakın, şu yeni havalimanı bile iki havzamızın arasını böldü. Bu sene Terkos’tan su alamamamızın bir sebebi alanda çok büyük yapılaşma olması. Biz bu havzaları korumaya çalışıyoruz. Her gün kaçak yapılarla mücadele ediyoruz. Ben onlarca yapı yıkıyorum. İstanbul’da zaten havzaları korumasak biz şuralar falan da çoktan yapılanmıştı. Ömerli havzası tehlike altında, risk yaklaşıyor. Büyükçekmece’de ciddi sıkıntı var, buraya su akması lazım. Derelerin önü kesiliyor, kapatılıyor bir sürü şey oluyor o zaman beslemiyor” dedi. 

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En uzun işletmenin ömrü 3-5 yıl sürüyor

    İhracat ikliminde zayıflama

    G20 zirvesi başladı

    Zaman daralıyor

    Türkiye’de deprem olmayacak yer yok

    Tekstilde kriz derinleşiyor

    Anayasa tartışmaları algı operasyonu

    Kanal İstanbul susuz bırakacak

    Teknik öğretmenlere puan şartı

    Dünyada gıda ucuzlarken Türkiye’de yüzde 73,6 arttı

    Alman Meclisi önünde 75 metrelik sembolik "Yetim Sofrası" kuruldu

    'Trump, servetini yaklaşık 3,6 milyar dolar fazla gösterdi' iddiası

    Fransa'daki skandal abaya (uzun elbise) yasağına karşı tepkiler devam ediyor

    'Rusya'nın düzenleyeceği seçimlerin yasal zemini yok'

    Rusya, Ermenistan’a nota verdi

    Büyük tepki çekti - New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı!

    Türkiye'den Fas'a taziye mesajı

    Fas'ta son yüzyıldaki en büyük depremi - 7 büyüklüğündeki depremde 632 kişi öldü

    Yunanistan'daki selde ölü sayısı 10'a yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratlığın kriterleri ve tek adam rejimi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kardeşlik, yeniden; ama nasıl?-2
    Yasemin YAŞAR

    Maneviyatsız aile projeleri -2
    Zeynep ÇAKIR

    Bana eksilince hoşuna giden bir şey söyle!
    Mehmet ÇETİN

    Hayrete düşüren karınca
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, ehl-i imanın imdadına gönderildi
    H. Muharrem OKUR

    Teknoloji ve Risale-i Nur hizmetleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Aynı şeyler mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.