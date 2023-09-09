Kanal İstanbul susuz bırakacak

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, T24’ten Murat Sabuncu’nun sorularını cevapladı.

Kanal İstanbul’un İstanbul’u susuz bırakacağına dikkat çeken Başa, şunları anlattı: “İstanbul’da, Avrupa yakası tarihin en büyük kuraklıklarından birini yaşıyor. Trakya bütün Avrupa çok ciddi manada kuraklık yaşıyor. Meteoroloji haritalarında İstanbul ve Marmara bölgesi olağanüstü kurak. Dolayısıyla bunun yarattığı bir stres var. Diğer barajlarımız Asya’daki hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir şekilde kışa kadar, bahara kadar sıkıntı yok Asya’da. Avrupa yakasında su geçirme kapasitem belli oranda olduğu için burada barajların seviyesi azalınca dolayısıyla ben maksimum suyu geçiriyorum. Ama baraj seviyeleri düşünce biz özellikle Avrupa yakasında vatandaşlara daha tasarruflu su kullansınlar diyoruz. Avrupa yakasındaki barajlarımıza bu sene su gelmedi. Çünkü yağış yok. İlk defa yağış yok. Bakın biz geçen seneden beri kriz yönetiyoruz burada. Yani geçen yıl neredeyse bu aylardan başlayarak kışın da çok büyük stres yaşadık. Kışın ocak ayında yüzde 28’lere düştü.”

Risk yaklaşıyor

İstanbul’da baraj kadar havzaların korunmasının da çok önemli olduğunu söyleyen Başa, “Ömerli, Büyükçekmece, Sazlıdere, bir de buradan Kanal İstanbul’u geçirip boğazı tamamıyla yok etmeye çalışıyoruz. Burada bir su kaynağımız var; Küçükçekmece gölü. Eski raporlarımızda orası bir tatlı su kaynağıyken biz yok etmişiz onu, kirletmişiz, yazık olmuş. Onun önüne şimdi Sazlıdere gelmiş. Büyükçekmece’ye bakın, şu yeni havalimanı bile iki havzamızın arasını böldü. Bu sene Terkos’tan su alamamamızın bir sebebi alanda çok büyük yapılaşma olması. Biz bu havzaları korumaya çalışıyoruz. Her gün kaçak yapılarla mücadele ediyoruz. Ben onlarca yapı yıkıyorum. İstanbul’da zaten havzaları korumasak biz şuralar falan da çoktan yapılanmıştı. Ömerli havzası tehlike altında, risk yaklaşıyor. Büyükçekmece’de ciddi sıkıntı var, buraya su akması lazım. Derelerin önü kesiliyor, kapatılıyor bir sürü şey oluyor o zaman beslemiyor” dedi.