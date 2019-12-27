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Kanal İstanbul'un maliyeti 2-3 katına çıkabilir

27 Aralık 2019, Cuma 00:34
Kare Portföy Genel Müdürü ekonomist Ümit Kumcuoğlu, Kanal İstanbul için öngörülen maliyetin, daha önceki büyük altyapı projelerinde olduğu gibi çok iyimser bir rakam olduğunu, maliyetin nihai aşamada iki-üç katına çıkabileceğini söyledi.

2011 yılından beri konuşulsa da son günlerde Türkiye gündeminin ilk sırasında yer alan Kanal İstanbul projesi, çevre ve imar boyutlarının yanı sıra finansman ve sigortalama açısından da birçok soru işaretini ve endişeyi beraberinde getiriyor. Uzmanlar projenin finansmanı ve sigortalaması konusundaki bazı spesifik risklere dikkat çekiyor. Euronews Türkçe’ye konuşan Kare Portföy Genel Müdürü ekonomist Ümit Kumcuoğlu, Kanal İstanbul için öngörülen maliyetin, daha önceki büyük altyapı projelerinde olduğu gibi çok iyimser bir rakam olduğunu, maliyetin nihai aşamada iki-üç katına çıkabileceğini kaydediyor. “İyimser maliyet tahminleri aşılmasa bile 10 milyar Euro seviyesinde bir maliyet Türkiye tarihinde görülmemiş bir kredi gerektirir. Hem hukuki ve siyasi açıdan karmaşık, hem de doğa ve çevreye etkisi çok olumsuz bir proje olduğu için uluslararası bankaların bu riski almak istemeyeceğini düşünüyorum” diyen Kumcuoğlu, üçüncü havalimanının ağırlıklı olarak yerli bankalar üzerinden finanse edildiğini, ancak yerli bankalarda şu anda Kanal İstanbul’u finanse edebilecek bir kapasite olmadığını belirtiyor. “Boğazlardan gemiler oldukça serbest şekilde ve düşük bir fiyata geçerken hiçbir gemiyi buradan geçmeye zorlayamayız. Projenin gelir getirme ihtimali yok. Kanalın yakınlarındaki arazilerin değer kazanması için de bir sebep göremiyorum. Ayrıca Montrö anlaşması ile ilgili riskleri de göz ardı etmemek lazım.”

Mantık kurallarına aykırı

Bağımsız jeo-analist ve Türkiye-Rusya ilişkileri uzmanı Yörük Işık’a göre, Kanal İstanbul’un finansmanın denizcilik yolu ile yapılabilmesi imkânsız bir proje. Işık, “Zaten belki o yüzden, hükümetin kendi raporunda bile, birinci gelir kaynağı olarak, emlak arazisi geliri gösterildi. Montrö Anlaşması ve genel anlamda seyrüsefer özgürlüğüne uygun olarak, Türk Boğazları uluslararası trafiğe açık bir suyoludur” diyor.  Işık’a göre, bu kanal, “sebep olacağı ekolojik felaket dışında, en basit mantık kurallarına aykırı bir proje.” Işık, bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade ediyor: “Süveyş, Avrupa’dan Asya yolunu yarıya, Panama kanalı ise Avrupa’dan Pasifik limanları yolunu üçte birine indiriyor. Bu büyüklükte bir proje, doğal geçişin rahat olarak mümkün olduğu bir suyolunun yanına yapılmadı, çünkü finansal anlamı yok. Bu durumda genel ekonomik kurallar içinde bu kanal projesine, normal bir finansman projesinden kaynak bulmanın imkânsız olacağını düşünüyorum. Bu tip bir proje ancak siyasi olarak desteklenebilir.”

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